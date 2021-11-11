Лавров назвал неправдой заявления о вовлечености «Аэрофлота» в миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии

Заявления о вовлеченности «Аэрофлота» в миграционный кризис на границе Белоруссии — неправда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Если очень дипломатично, то это неправда», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

Ранее таблоид BILD сообщил, что неназванные ведомства ФРГ винят РФ и Турцию в содействии кризису на границе Польши, в том числе авиакомпании «Аэрофлот» и Turkish Airlines, которые «вносят решающий вклад в авиаконтрабанду в Беларусь». Позднее «Аэрофлот» заявил, что информация об участии или содействии компании в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности, данные о санкциях могут негативно сказаться на деятельности компании.