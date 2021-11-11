«Гринпис» считает, что «благоустройство» природных территорий Москвы навредят и ухудшат экологию в городе

Экологи призывают мэрию Москвы отказаться от благоустройства городских парков. Как сказал директор по программам исследования и экспертизе российского отделения «Гринпис» Иван Блоков в эфире «Эха Москвы», обустраивать и благоустраивать природные территории в столице не нужно и даже вредно, так как это может навредить паркам и ухудшить экологию в Москве.

Ранее мэр Москвы объявил о планах работ сразу в двух парках — «Покровском-Стрешнево» и «Яузе». Власти также хотят заняться Битцевским лесом и парком «Кусково».

«Существующие особо охраняемые территории в Москве их можно так или иначе разделить на природные территории, и на территории, которые полностью обустроенные и являются полностью искусственными. Природные территории обустраивать не надо, потому что это является зеленым каркасом города, они нивелируют изменения климата, помогают задерживать загрязняющие вещества, и вкладывают очень много в то, чтобы городская среда оставалась экологически нормальной», — сказал эколог И.Блоков.

По его словам, обустройство таких территорий не приведет к улучшениям, а сама экосистема этих территорий может прекратить свое нормальное существование, и «тогда многие средообразующие функции уйдут».

И.Блоков добавил, что в результате обустройства на смену естественным территориям могут прийти искусственные, а поддержание искусственных территорий требует огромных затрат.

«Если начнут расчленять территории и заменять зеленые насаждения, закрывать часть территории множеством площадок, это все постепенно уничтожит природную территорию», — сказал он.

Ранее представители «Гринписа», Московского городского общества защиты природы, Центра охраны дикой природы, «WWF России» и общественной экологической организации ЭКА направили мэру открытое письмо с требованием исключить из бюджета Москвы на 2022–2024 годы деньги на благоустройство этих зон.