Экономист Нечаев: Возможные иностранные санкции в отношении «Аэрофлота» сильно навредить компании

Председатель партии «Гражданская инициатива», экономист Андрей Нечаев считает, что возможные иностранные санкции в отношении «Аэрофлота» могут сильно навредить компании. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Лукаш Ясина в эфире «Эха Москвы» сказал, что польские власти располагают информацией о якобы вовлеченности «Аэрофлота» в миграционный кризис на белорусско-польской границе. Он также отметил, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против российской авиакомпании, сказав, что это не означает, что такие санкции будут.

«Для «Аэрофлота» это будут серьезные убытки, потому что у него довольно большая валютная выручка с зарубежных полетов. Тут вопрос, какие конкретно страны введут санкции, и в чем они будут конкретно выражаться. И это, конечно, будет большое неудобство для российских пассажиров», — сказал А.Нечаев.

При этом он отметил, что российское руководство не сильно реагирует на зарубежные санкции. А.Нечаев напомнил, что российская пропаганда неоднократно пыталась убедить людей в пользе, которую Россия извлекает от западных санкций.