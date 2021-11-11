Бывший президент ЮАР Фредерик Де Клерк скончался в возрасте 85-ти лет

Несколько месяцев назад у него было диагностировано онкологическое заболевание. При Де Клерке в ЮАР был отменен режим апартеида. В 1990-м году он освободил из тюрьмы Нельсона Манделу. Три года спустя они оба были удостоены Нобелевской премии мира.
2021-11-11T14:33:54+03:00
2021-11-11T14:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 11 ноября 2021
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