«Новая газета»: Волонтерам и сотрудникам Росстата в ходе переписи разрешили собирать данные о россиянах у их соседей

Волонтерам и сотрудникам Росстата в ходе переписи разрешили собирать данные о россиянах у их соседей, утверждает «Новая газета». В адрес редакции попал документ из Новосибирской области. В нем указано, что в квартирах, где переписчик получил отказ или не застал никого дома, нужно любыми способами выяснить, живут ли в этих помещениях люди. Информацию можно собирать также у старших по подъеду и консьержей.