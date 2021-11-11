«Новая газета»: Волонтерам и сотрудникам Росстата в ходе переписи разрешили собирать данные о россиянах у их соседей

Волонтерам и сотрудникам Росстата в ходе переписи разрешили собирать данные о россиянах у их соседей, утверждает «Новая газета». В адрес редакции попал документ из Новосибирской области. В нем указано, что в квартирах, где переписчик получил отказ или не застал никого дома, нужно любыми способами выяснить, живут ли в этих помещениях люди. Информацию можно собирать также у старших по подъеду и консьержей.
2021-11-11T14:33:42+03:00
2021-11-11T14:33:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 11 ноября 2021
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