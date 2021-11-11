Власти Германии признали серьезное ухудшение эпидемиологической ситуации в стране

Количество заражений за день превышает пятьдесят тысяч.

Минздрав ФРГ связывает обострение пандемии с агрессивностью штамма «дельта», преждевременным ослаблением ограничительных мер и недостаточным уровнем вакцинации.

В настоящее время в Германии привито около 70 процентов населения. Количество инфицированных особенно высоко в регионах с низким уровнем вакцинации. Заражения распространяются среди не привитых граждан и людей с пониженным иммунитетом. Число заболеваний среди привитых соответствует данным, полученным во время клинических испытаний вакцин. По оценкам вирусологов, все не привитые граждане этой зимой будут инфицированы коронавирусом.

Представитель Ангелы Меркель заявил накануне, что исполняющие обязанности члены прежнего правительства и партии, формирующие новый кабинет, ощущают общую ответственность за защиту жизни граждан. Правительство ФРГ постоянно проводит консультации с ведущими учеными и принимает решения в соответствии с их рекомендациями. Эксперты требуют строгих ограничительных мер, а также обязательной вакцинации для групп риска.

В начале следующей недели немецкие политики и чиновники обсудят ужесточение ограничительных мер в стране, а также проблемы ревакцинации.