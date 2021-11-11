В России готовятся законопроекты об обязательных кодах при использовании транспорта, при входе в кафе и магазины

В России готовятся законопроекты об обязательных цифровых кодах при использовании транспорта, а также при входе в кафе и магазины. Соответствующую информацию подтвердил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Детали пока согласовываются. Ранее об этом писала газета РБК. По ее данным, подобная мера будет действовать до конца июня. Источники издания утверждают, что мера не коснётся общественного транспорта и продовольственных магазинов.
2021-11-11T14:32:34+03:00
2021-11-11T14:43:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 11 ноября 2021
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