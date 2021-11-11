Правозащитник Осечкин считает, что увольнений сотрудников ФСИН, причастных к пыткам, недостаточно

После публикации видеозаписей пыток и издевательств над заключенными уволили 18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Саратовской области. Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, увольнений не достаточно, их необходимо задержать и арестовать.

«Все эти пытатели, которые курировали пытки в ОТБ-1 и СИЗО-1, они сейчас все оказались уволены, и мы ждем, когда их начнут задерживать. Пока их не арестуют и не задержат показательно, показав всем остальным сотрудникам ФСИН, что теперь подобное за рамками закона – вот до этого момента наша миссия не окончена, мы будем продолжать», — сказал он.

В.Осечкин считает, что необходимо добиться от российских властей реформы в этой сфере. «Мы должны сделать всем миром — это добиться от властей в России кардинальной реформы, и разъединения тюрьмы и следствия. Потому что все мы видим, что происходило в саратовской тюрьме и других колониях, эти пытки – это последствия, а причины то, что во ФСИН существуют оперативные управления, оперотделы, оперчасти и часть сотрудников ФСИН считает своей работой выбиванием явок, организации внутрикамерной наводки, вербовки заключенных и др.», — отметил правозащитник.

В сентябре портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело.