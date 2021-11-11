Осечкин: Есть подтверждение, что УСБ ФСИН готовило фальсификацию для возбуждения уголовного дела в отношении Савельева

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что имеются документальное подтверждение того, что именно УСБ ФСИН готовило фальсификацию для возбуждения уголовного дела в отношении Сергея Савельева, вывезшего из России секретный архив ФСИН с пытками и изнасилованиями.

«Теперь мы имеем документальное подтверждение того, что именно УСБ ФСИН, которая должна была предотвращать подобные пытки и пыточные конвейеры на протяжении последних 4 месяцев готовили эту западню в виде этого фальшивого уголовного дела в отношении Сергея Савельева. И то, что УСБ ФСИН должны были выяснять в отношении садистов, которые проводили эти пытки, они несколько месяцев выясняли, готовили западню и арест для Сергея Савельева», — рассказал В.Осечкин.

Ранее прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела против белоруса Сергея Савельева, обнародовавшего видео с пытками в тюрьме.

«Мы вчера получили впервые доступ к всем материалам, которые фальсифицировались в отношении Сергея Савельева. Я думаю, что это решение прокурора Саратовской области Филипенко согласовано с Генпрокуратурой, о признании незаконным – это конечно разумная история», — отметил В.Осечкин.

По его словам, сам Савельев на снятие обвинения отреагировал сдержанно, высказав свои опасения.

«Я думал, что он обрадуется, что с него сняли обвинение. Но он настолько устал от всей этой несправедливости, что он очень мало доверяет людям, после того, что произошло с ним, и то, что он видел своими глазами и видел, как работает эта судебная правоохранительная система, и в первую очередь как работает ФСИН и ФСБ, он сказал, что это решение вызывает очень много вопросов, и что это какой-то подвох. Он убежден, что ФСИН и ФСБ будут продолжать дальше стараться каким-то образом криминализировать его деятельность и пытаться его арестовать. Возможно это действительно какой-то троянский конь для того, чтобы Российская Федерация объяснила Франции – никто его не разыскивает, все хорошо, давайте мы ему еще благодарность объявим – а на самом деле, если ему откажут в убежище, эти же оперативники придумают против него что-нибудь новое», — сказал В.Осечкин.

В данный момент, добавил правозащитник, С.Савельев занимается оформлением документов для получения вида на жительство во Франции.

«У Савельева все хорошо, адвокаты занимаются его документами, все проходит в рамках правового поля. Но это (получение паспорта) достаточно большая бюрократическая процедура. Он в обычном режиме, как обычный гражданин, который нуждается в международной защите и политическом убежище, проходит все эти процедуры», — отметил В.Осечкин.