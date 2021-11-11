Журналист обнаружил на чердаке своего дома новую песню, в записи которой участвовали музыканты группы Beatles

Журналист и телеведущий Суреш Джоши обнаружил на чердаке своего дома в Бирмингеме новую песню, в записи которой участвовали музыканты группы Beatles Джордж Харристон и Ринго Старр. Джоши рассказал в эфире радиостанции ВВС, что сочинил и спродюсировал эту композицию для документального фильма East Meets West. Работа проходила в студии в Лондоне, где Харрисон и Старр записали «Hey Jude» с Beatles. Джорджу и Ринго предложили исполнить партии на гитаре и ударных. Премьера потерянного трека состоялась на ВВС.

Официально композицию планируется представить сегодня.