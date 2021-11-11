Оперштаб подтвердил информацию о подготовке законопроектов об обязательных кодах в кафе и магазинах

Оперативный штаб официально подтвердил информацию о подготовке законопроектов об обязательных цифровых кодах в транспорте, кроме общественного, кафе и магазинах.

В правительственном оперативном штабе утверждают, что предложения внесут в Госдуму после того, как посоветуются с профильными ведомствами. Кто именно принимает участие в разработке системы, не уточняется.

Законопроекты касаются только междугороднего и международного транспорта: ограничивать пассажиров обычных городских автобусов и метро власти не планируют, сообщает газета РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Незатронутыми разрабатываемой на федеральном уровне системой QR-кодов останутся аптеки, продуктовые магазины и точки продажи товаров первой необходимости. В другие же общественные места попасть можно будет только тем, кого противоэпидемические ограничения не касаются и сейчас, в том числе вакцинированным. Система при этом будет единой во всех регионах страны. Источник РБК такое решение называет экстренным и связывает со сложной ситуацией с коронавирусом.