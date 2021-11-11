Суд в Краснодаре сегодня начнет рассмотрение дела политика Андрея Пивоварова

Его обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией.

Это первое заседание по делу и, как ожидается, сегодня прокурор должен будет представить позицию обвинения.

Пивоварову вменяют три десятка публикаций в фейсбуке с «призывами присоединиться к «Открытой России» (которую в России называют нежелательной организацией) или «негативными отзывами о деятельности ФСБ». В списке оказался и пост с призывом поддержать врачей в период пандемии.



Пивоваров месяц назад сказал, что считает своё дело политическим; а себя — заложником у силовиков, которые с помощью уголовного преследования будут запугивать молодых активистов, недовольных тем, как идут дела в стране.

Политика задержали в петербургском аэропорту этим летом — уже спустя несколько дней после роспуска организации, сотрудничество с которой вменяют Пивоварову. Позже суд также наложил арест на банковские счета и недвижимость, которая якобы принадлежит политику. Его адвокаты позже говорили в суде, что в документах указаны квартира, которая Пивоварову не принадлежит.

Пивоварову грозит до шести лет тюрьмы.