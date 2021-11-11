Евросоюз планирует ввести санкции в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот»

Пакет ограничительных мер связан с миграционным кризисом на белорусской границе. Чтобы обосновать санкции, европейские юристы предлагают ввести в закон новое понятие – «торговля людьми». «Аэрофлот», по словам представителей Евросоюза, помогает доставлять мигрантов в Минск, а затем перенаправлять их в Европу. Немецкая газета Bild пишет, что авиакомпания за последние полтора месяца перевезла более 6 тысяч нелегалов из Белоруссии в Германию. В эфире «Эха» пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина подтвердил, что Варшава располагает информацией о планах ввести санкции, но решения пока, по его словам, не принято.

Официальный представитель «Аэрофлота» Юлия Спивакова уверяет, что самолеты из Ирака и Сирии в Белоруссию не летают. Они отсутствуют и в официальном расписании минского аэропорта. Однако, по словам Спиваковой есть еще один путь, как мигранты могут попасть в Минск – через Россию.

В Белоруссии ранее сказали, что все мигранты прибывают на территорию страны законным путем.

Европейские санкции планируют ввести уже в начале следующего месяца.

В Кремле назвали «безумной идеей» возможные санкции против «Аэрофлота». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не причастная к кризису на белорусско-польской границе. Песков добавил, что президент Владимир Путин регулярно обсуждает ситуацию со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Кстати, сам Лукашенко пригрозил ответить Евросоюзу на новые санкции. В частности, он пообещал перекрыть газопровод «Ямал-Европа».

Бывший министр экономики Андрей Нечаев считает, что западные санкции могут сильно ударить по «Аэрофлоту». Такое мнение он высказал в эфире «Эха Москвы». Нечаев напомнил, что российская пропаганда неоднократно пыталась убедить людей в том, что России полезны западные санкции.