По данным МИД Польши, на польско-белорусской границе погибло 9 беженцев

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» подтвердил гибель 9 беженцев на польско-белорусской границе.

«Теперь мы знаем из информационных источников, что погибло 9 нелегальных мигрантов, но мы ничего не знаем, что происходит на территории Белоруссии. Все жертвы, о которых мы знаем, это люди, которые прошли незаконно границу, и кто-то умер от переохлаждения, кто-то от голода. Наши службы нашли незаконных перебежчиков», — сказал Л.Ясина.

По его словам, польские пограничники одного из мигрантов нашли в реке Буке на границе Польши и Белоруссии.

«По нашим данным это его столкнули белорусские пограничники, потому что мы не знаем и эта информация со слов его коллеги, который это пережил», — сказал он.