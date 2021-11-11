Польша обсуждает вопрос о закрытии границы в ЕС для Белоруссии

Польша обсуждает вопрос о закрытии границы в Европейский Союз для Белоруссии. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

«Мы этот вопрос обсуждаем с нашими партнерами, насколько эти санкции будут сильными. Думаем про закрытия в ЕС для официальных лиц Белоруссии. Чтобы закрыть возможность «Белавиа» какой-то работы на территории ЕС. Думаем о закрытии пограничных переходов для белорусской экономики, и для всех экономических отношений. Это надо согласовать со всеми партнерами ЕС, но такого решения пока нет», — сказал Лукаш Ясина.