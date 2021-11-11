Портал Госуслуг подвергся рекордной по мощности кибератаке, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития. Это произошло накануне. Однако многие пользователи испытывают проблемы со входом на портал. Сегодня технические специалисты разбираются с этим, утверждают чиновники.
2021-11-11T13:35:55+03:00
2021-11-11T13:48:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 11 ноября 2021
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