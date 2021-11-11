Портал Госуслуг подвергся рекордной по мощности кибератаке, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития. Это произошло накануне. Однако многие пользователи испытывают проблемы со входом на портал. Сегодня технические специалисты разбираются с этим, утверждают чиновники.