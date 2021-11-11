Лукашенко сообщил, что просил Путина подключить к дежурству на границах союзного государства Минобороны России

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко сообщил сегодня, что просил своего российского коллегу подключить к дежурству на границах союзного государства Министерство обороны России. Он сказал, что наметилась опасная тенденция, когда в лагерь беженцев пытаются перебросить оружие и боеприпасы. Лукашенко утверждает, что готовится провокация.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина рассказал в эфире «Эха Москвы», что мигранты на польско-белорусской границе пока ведут себя тихо, но их становится больше. Лукаш Ясина добавил, что Польша предлагала Белоруссии гуманитарный конвой для мигрантов, но согласия не получила.