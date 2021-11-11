В Польском МИДе подтвердили информацию об избиениях мигрантов белорусскими пограничниками

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина подтвердил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что действительно есть видеодоказательства, где белорусские военные бьют мигрантов.

«У меня есть доказательства. Я смотрел эти кадры, очень много. Белорусские пограничники посылают этих людей на границу (пересечение границы), и когда они хотят вернуться обратно в Белоруссию, пограничники стреляют не в них, а мимо, вверх и бьют их. Это очень страшно», — сказал Л.Ясина.

Ранее был опубликован видеоролик снятый с польской стороны границы, где видно, что на белорусской территории люди в форме избивают мигрантов, скопившихся у забора, слышны выстрелы.