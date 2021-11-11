Краснодарский край вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше шестидесяти лет, сообщает местное управление Роспотребнадзора. Ранее об аналогичной мере объявил Санкт-Петербург. Власти подчеркивают, что ответственность за отказ делать прививку не предусмотрена. Вакцинация остается добровольной на усмотрение каждого человека. При этом санитарные врачи предупредили, что пенсионеры не смогут посещать публичные места, если не успеют вакцинироваться до 15-го декабря. В частности, будет ограничен доступ к услугам общественного питания.