В Белоруссии задержана двукратная чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности. По его данным, спортсменку обвиняют в неповиновении властям. В фонде напомнили, что Романовская занимает активную гражданскую позицию. Она подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы. Официальных комментариев по поводу задержания пока нет.