В Белоруссии задержана двукратная чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности. По его данным, спортсменку обвиняют в неповиновении властям. В фонде напомнили, что Романовская занимает активную гражданскую позицию. Она подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы. Официальных комментариев по поводу задержания пока нет.
2021-11-11T13:05:34+03:00
2021-11-11T13:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:05, 11 ноября 2021
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