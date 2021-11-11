Верховный суд России направил дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на рассмотрение в Подмосковье

Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Дело должно было рассматриваться в хабаровском суде, однако прокуратура настаивала на том, что бывший руководитель региона может воспользоваться своими связями для давления на судей и общественное мнение. Обвинение указывало на протесты, которые проходили в Хабаровске после задержания Сергея Фургала в прошлом году. Как отмечает агентство «РИА Новости» подсудность дела изменили, но то, в каком именно подмосковном суде оно будет рассматриваться, пока не известно.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации серии убийств бизнесменов. Преступления ему якобы помогали совершать сообщники, некоторые из которых связаны с криминалом. Они организовали группу, чтобы устранять конкурентов на рынке металлолома. Свою вину Фургал не признает и называет уголовное преследование политически мотивированным.

Бывший глава Хабаровского края уже полтора года находится в столичном СИЗО «Лефортово». На днях суд признал законным продление Фургалу ареста до начала декабря.