Российская авиакомпания «Аэрофлот» отрицает свою причастность к доставке мигрантов в Белоруссию

Самолеты крупнейшей авиакомпании России «Аэрофлот» из Ирака, Сирии и турецкого города Стамбул в Белоруссию не летают: ни регулярных, ни чартерных рейсов по этим маршрутам нет, утверждает перевозчик. Они отсутствуют и в сегодняшнем официальном расписании минского аэропорта. Транзитом через Россию в Минск пассажиры из восточных стран попасть могут, но сделать это сложно из-за визовых ограничений, добавили в «Аэрофлоте».

Компания сообщила о готовности защищать свои интересы любыми путями, в том числе в суде. Так российский перевозчик отреагировал на информацию о вероятном введении Евросоюзом санкций против «Аэрофлота». Его подозревают в намеренной перевозке мигрантов, которые пытаются попасть в Польшу через государственную границу с Белоруссией.

Протест из-за намерений европейских чиновников выразил и МИД России, где считают, что санкции лишь ухудшат межгосударственные отношения. В Совете Федерации, в свою очередь, стали угрожать запретом полетов в Россию западных авиакомпаний. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что перевозка мигрантов в Белоруссию в любом случае не противоречит международным нормам.

После сообщений о вероятных санкциях Евросоюза акции «Аэрофлота» упали.