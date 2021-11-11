Белорусский руководитель Александр Лукашенко пригрозил ответить Евросоюзу на новые санкции. В частности, он пообещал перекрыть газопровод «Ямал-Европа». Он также сообщил, что просил Кремль, чтобы Министерство обороны России подключилось к дежурству на границах союзного государства.