Белорусский руководитель Александр Лукашенко пригрозил ответить Евросоюзу на новые санкции. В частности, он пообещал перекрыть газопровод «Ямал-Европа». Он также сообщил, что просил Кремль, чтобы Министерство обороны России подключилось к дежурству на границах союзного государства.
2021-11-11T12:55:02+03:00
2021-11-11T13:03:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:55, 11 ноября 2021
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