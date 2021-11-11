МИД Польши может обсудить миграционный кризис с российскими коллегами, если они выйдут на контакт

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что Польша готова обсудить с Россией миграционный кризис на белорусской границе, если такой предложение поступит с российской стороны.

«У нас нет прямых контактов с российским МИДом, российским посольством, российской властью, российским посольством в Варшаве. Такие переговоры могут состоятся, но знаете, пока ничего не произошло», — сказал Л.Ясина, добавив, что польская сторона ждет, что российская сторона предложит обсуждение миграционного кризиса на белорусской границе: «Мы ждем сигнала от Сергея Лаврова».