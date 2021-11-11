Пресс-секретарь МИД Польши о возможных санкциях против «Аэрофлота»: Вопрос обсуждается, но никаких решений пока нет

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о возможных санкциях против авиакомпании «Аэрофлота».

«Этих санкций еще нет, но обсуждается все. Думать про санкции не значит, что будут санкции», — сказал он.

По словам Л.Ясины, у польской стороны имеется информация, что «Аэрофлот» миграционный кризис на польско-белорусской границе.

«По нашей информации «Аэрофлот» поддержал эту акцию Лукашенко с людьми с Ближнего Востока. Подумаем, что будет. Мы пока подумаем, хватит ли той информации для санкций или нет», — сказал Л.Ясина.