Песков надеется, что идея о санкциях против «Аэрофлота» живет лишь в инфовбросах

Москва рассчитывает, что «безумная идея» о санкциях против российской компании «Аэрофлот» живет только в информационных вбросах, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Давайте все таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах», — сказал представитель Кремля, говоря о возможности введения Евросоюзом санкций против российской авиакомпании.
2021-11-11T12:35:59+03:00
2021-11-11T12:35:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2934180-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:35, 11 ноября 2021
Загрузка комментариев...