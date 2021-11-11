Песков надеется, что идея о санкциях против «Аэрофлота» живет лишь в инфовбросах

Москва рассчитывает, что «безумная идея» о санкциях против российской компании «Аэрофлот» живет только в информационных вбросах, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Давайте все таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах», — сказал представитель Кремля, говоря о возможности введения Евросоюзом санкций против российской авиакомпании.