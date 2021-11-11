Песков: Россия прилагает все усилия для разрешения кризиса на границе Белоруссии и Польши

Россия пытается прилагать все усилия для разрешения ситуации на границе Белоруссии и Польши, президент РФ Владимир Путин в постоянном контакте с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Россия, как и все другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению этой ситуации… Президент находится в постоянном контакте со своим белорусским коллегой. И действительно, президент имел вчера телефонный разговор с исполняющим обязанности канцлера ФРГ (Ангелой Меркель). И тема ситуации на границе была основной во время этих бесед», — сказал Песков.