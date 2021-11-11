На американского актера Алека Болдуина подали в суд из-за стрельбы на съемочной площадке, в результате которой убит оператор Галина Хатчинс и ранен режиссер Джоэл Соуза. Истец – Сергей Светной. Он руководил командой осветителей на съемках фильма «Ржавчина». Он утверждает, что был другом погибшей Галины Хатчинс и что убившая ее пуля пролетела в непосредственной близости от него самого.