На американского актера Алека Болдуина подали в суд из-за стрельбы на съемочной площадке, в результате которой убит оператор Галина Хатчинс и ранен режиссер Джоэл Соуза. Истец – Сергей Светной. Он руководил командой осветителей на съемках фильма «Ржавчина». Он утверждает, что был другом погибшей Галины Хатчинс и что убившая ее пуля пролетела в непосредственной близости от него самого.
2021-11-11T12:33:33+03:00
2021-11-11T12:52:12+03:00
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12:33, 11 ноября 2021
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