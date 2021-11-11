Уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет рассматриваться в Московской области

Так решил Верховный суд. Одновременно на полгода продел арест Фургалу и другим фигурантам уголовного дела об убийствах. Напомню, сам бывший губернатор и его защита настаивали на том, чтобы судебный процесс проходил в Хабаровске.
2021-11-11T12:33:09+03:00
2021-11-11T12:48:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 11 ноября 2021
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