Польша будет обсуждать на саммите ЕС миграционный кризис и ввод санкций против Белоруссии

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что Польша с сентября настаивают на проведении саммита Европейского союза, чтобы обсудить с партнерами введение санкций в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

«Мы обращаемся с сентября к Брюсселю, к НАТО, к нашим союзникам. По нашему заявлению будет саммит Евросоюза и НАТО, министров иностранных дел, где мы будем говорить про увеличение санкций против Белоруссии», — сказал он.

Также, по словам Л.Ясины, Польшу поддерживают в этом вопросе американские коллеги.

«Мы все делаем с нашими ближайшими союзниками, такими же жертвами гибридной войны Лукашенко — Латвией и Литвой. Также мы говорим с нашими партнерами с Ближайшего Востока – Иорданией, Ираком, Турцией — по этой теме. Самолеты, которые улетают из этих стран, чтобы они не пускали этих бедных людей в Белоруссию». – отметил он.