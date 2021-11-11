От нескольких российских онлайн-кинотеатров потребовали ограничить сцены секса и мата в фильмах и сериалах

Доступ к кинофильмам, в которых содержится нецензурная брань и секс, в первую очередь подростковый, нужно ограничить, так как такой продукт нарушает закон о свободном распространении не предназначенной для детей информации, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Роскомнадзор. Надзорное ведомство уже начало привлекать стриминговые сервисы, среди которых ivi, Start и Megogo, к ответственности.

Первый протокол получил онлайн-кинотеатр Megogo. Интерес ведомства вызвал фильм российского производства «Никто не знает про секс», которому еще перед премьерой министерство культуры присвоило маркировку 16+. Руководство стриминговой платформы с претензиями Роскомандзора не согласилось, сообщив, что нецензурные слова в фильме запиканы, а доступ к нему — закрыт для детей.

Запретить показывать в онлайн-кинотеатрах то, чего уже давно нет в традиционном телеэфире, выступает и комитет Госдумы по информационной политике. При этом часть экспертного сообщества считает идею неуместной: интернет-платформы закон не нарушают, так как заключают договор с совершеннолетним пользователем. Доступ детей к фильмам с сексом и матом, по мнению юристов, должны контролировать родители.

За игнорирование требований Роскомнадзора онлайн-кинотеатрам может грозить до трех миллионов рублей штрафа.