Компания «Аэрофлот» отрицает факт участия в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии. В заявлении пресс-службы подчеркивается, что «Аэрофлот» не выполняет регулярных рейсов в Ирак, Сирию и по маршруту Стамбул-Минск. Чартерных рейсов по этим направлениям тоже нет. Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность включения «Аэрофлота» в санкционный список из-за ситуации на белорусско-польской границе.

Официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина подтвердил в эфире «Эха Москвы», что эта мера обсуждается, но решение пока не принято.

О санкциях сообщало, в частности, агентство Bloomberg. «Аэрофлот» не исключил, что может подать в суд.