В России выявлено 40 759 случаев коронавируса

Оперативный штаб сообщает, что в России за прошедшие 24 часа скончались 1 237 человек с коронавирусом. Выявлено более 40 700 новых случаев заражения. В Москве свыше шести тысяч новых заболевших. Суточная заболеваемость увеличилась почти на 60%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила о необходимости усилить контроль за соблюдением антикоронавирусных мер.

Власти призывают россиян прививаться. Принудительной вакцинации нет и не будет, утверждает глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Кубезов. Ранее сообщалось, что Дума может вернуться к отложенному законопроекту о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок.