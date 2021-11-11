В МИД Польши сказали, что в случае возникновения конфликта на границе будут предприняты все необходимые меры

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что Польша предпримет все необходимые меры в случае возникновения военного конфликта на польско-белорусской границе.

На вопрос, приходилось ли польским пограничникам открывать огонь на польско-белорусской границе, Л.Ясина сказал: «Такой необходимости не было, чтобы этого делать. Наши пограничники еще не стреляли, но у нас серьезная оборона нашей границы, и если будет такая возможность и агрессия со стороны белорусских пограничников, мы сделаем все, что нужно, чтобы поддержать эту оборону. Но пока не стреляли, только газ и вода – мягкие средства границы», — сказал он.

В свою очередь глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее заявил, что Белоруссия предпримет самые решительные меры, чтобы не допустить конфликта на белорусско-польской границе.