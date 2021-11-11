Польша не считает мигрантов с польско-белорусской границы беженцами, они не могут получить возможность проживания в ЕС

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что мигранты, которые пересекли незаконно польско-белорусскую границу теперь не смогут получить законную возможность проживания в Евросоюзе.

На вопрос, считает ли Польша мигрантов с польско-белорусской границы беженцами, Л.Ясина ответил: «Нет, не считаем».

Он добавил: «Им надо было подать заявление, чтобы получить законную возможность проживания в Евросоюзе. Но когда они прошли незаконно границу, по нашим законам невозможно получить это. Это можно получить только при переходе на пограничном переходе», — сказал он.

По словам Л.Ясины, проблема этих мигрантов заключается в том, что они все прибыли на территорию Белоруссии по туристическим визам, и при этом хотят получить статус беженцев.

«Проблема в том, что они все легально приехали в Белоруссию, получили визы туристические от белорусского закона, и это значит, что они переходят в Евросоюз из безопасного государства. Это очень важная форма. Если бы они пришли из стран где небезопасные события происходят, они могли бы получить этот законный документ. Незаконно, чтобы туристы перешли незаконно границу и получили статус беженцев», — подчеркнул он.