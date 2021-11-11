В МИД Польши заявили, что Польша не пустит мигрантов с границы на свою территорию не при каких условиях

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что Польша не пустит ни при каких условиях мигрантов с польско-белорусской границы на свою территорию.

«Нет, не пустим этих людей никак», — сказал он.

Л.Ясина отметил, что польская сторона может пропустить только через пограничный переход. «Но они (мигранты) не идут, а идут через границу в лесах и полях, нелегально и незаконно. Этот переход (с видео) закрыт, 5-6 км от этого лагеря, и белорусы не пустили этих людей на этот переход», — сказал он.

«По международному закону мы все что можем делать – это смотреть и предлагать белорусам нашу гуманитарную помощь, это все, что мы можем делать, что может делать государство». – подчеркнул он.