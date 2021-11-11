Вице-мэр города Каменск-Уральский посоветовал уехать из страны россиянам, не желающим прививаться от коронавируса

Вице-мэр города Каменск-Уральский Денис Нестеров посоветовал уехать из страны россиянам, не желающим прививаться от коронавируса. Чиновника цитирует портал «Е1.ru». Российские власти признают, что уровень вакцинации недостаточный. Вчера вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что прививаться должны все, кроме имеющих медицинский отвод.