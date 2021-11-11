Вице-мэр города Каменск-Уральский посоветовал уехать из страны россиянам, не желающим прививаться от коронавируса

Вице-мэр города Каменск-Уральский Денис Нестеров посоветовал уехать из страны россиянам, не желающим прививаться от коронавируса. Чиновника цитирует портал «Е1.ru». Российские власти признают, что уровень вакцинации недостаточный. Вчера вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что прививаться должны все, кроме имеющих медицинский отвод.
2021-11-11T11:34:24+03:00
2021-11-11T11:34:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2934144-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:34, 11 ноября 2021
Загрузка комментариев...