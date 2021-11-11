Наталья Починок покидает должность ректора Российского государственного социального университета

Об этом она сама написала на своей странице в Facebook. Починок указала, что сосредоточится на работе в Общественной палате в качестве председателя комиссии по социальной политике.

В августе Министерство образования и науки сообщило, что Починок временно отстранена от должности на время проверки в вузе. Исполняющим обязанности ректора назначили Андрея Хамрова. РБК со ссылкой на Хамрова сообщала о жалобах студентов на обучения и проживание, а также о том, что у Министерства возникли вопросы к декларации о доходах ректора. Официальных комментариев пока не последовало.