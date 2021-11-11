ФАС не видит причин для роста цен на домашний Интернет и телевидение

Федеральная антимонопольная служба не видит причин для роста цен на домашний Интернет и телевидение, сообщается на сайте ведомства. Ранее аналитики агентства Telecom Daily допустили подорожание услуг фиксированной связи из-за инфляции и издержек при исполнении так называемого «закона Яровой». Он обязывает компании хранить трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым сайтам, напоминает РБК.