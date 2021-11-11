МИД Польши возложил всю ответственность за судьбу и жизнь мигрантов на режим Лукашенко

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что польские власти перекладывает ответственность за судьбу мигрантов целиком на режим Александра Лукашенко.

На соответствующий вопрос, Лукаш Ясина сказал: «Да. Это то, что мы говорим, мы думаем, и это правда».

Отвечая на вопрос, будут ли вмешиваться польские пограничники в случае, если увидят, что мигранты на территории Белоруссии голодают и мерзнут, Л.Ясина сказал, что по международному закону это невозможно.

«Нет, потому что это невозможно по международному закону, чтобы переходить границу другого государства. Особенно эту границу военными переходить нельзя. Польша не хочет никаких провокаций с переходом границ», – сказал он.