Экологи призывают мэрию Москвы отказаться от благоустройства городских парков ради сохранения окружающей среды

В проекте нового столичного бюджета заложены миллиарды рублей на обустройство целого ряда московских лесов. Вмешательство в их экосистему навредит окружающей среде, считают в правозащитных организациях Greenpeace, Центре охраны дикой природы и ряде других. В письме московскому мэру Сергею Собянину они потребовали исключить из бюджета траты на благоустройство. Чиновники своими решениями могут уничтожить природное наследие Москвы, считают экозащитники.

Замена естественной почвы искусственной угрожает флоре и фауне, пояснили авторы обращения. Экологическая ценность лесов, по их словам, выше, чем благоустроенных территорий: то, что в Москве осталось до сих пор, нужно сохранить для будущих поколений.

В профильной комиссии Мосгордумы тем временем согласны с позицией экологов лишь частично, сообщает газета «Коммерсант». Депутаты считают, что нетронутыми должны оставаться только особо охраняемые зоны. Но рекреационные участки благоустраивать, по их мнению, необходимо, в частности устанавливать спортивные площадки и прокладывать ради безопасности тропинки.

Как убеждают экологи, любое вмешательство в естественную природу нужно обосновывать научно. При этом принимать такие решения должны специалисты по охране окружающей среды.