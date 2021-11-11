Тверской суд рассмотрит сегодня уголовное дело против муниципального депутата Кетеван Хараидзе

Её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По мнению адвоката обвиняемой Евгении Горигорьевой, дело носит заказной характер с целью убрать Хараидзе с поста мунициапального депутата. Евгения Григорьева добавила, что она надеется на справедливое решение суда и на оправдательный приговор.