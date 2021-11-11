Тверской суд рассмотрит сегодня уголовное дело против муниципального депутата Кетеван Хараидзе

Её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По мнению адвоката обвиняемой Евгении Горигорьевой, дело носит заказной характер с целью убрать Хараидзе с поста мунициапального депутата. Евгения Григорьева добавила, что она надеется на справедливое решение суда и на оправдательный приговор.
2021-11-11T11:03:40+03:00
2021-11-11T11:03:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:03, 11 ноября 2021
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