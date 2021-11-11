Москва пригрозила ответными мерами в случае введения европейских санкций против «Аэрофлота» из-за ситуации на польско-белорусской границе. В частности, Российская Федерации может закрыть небо для западных авиакомпаний.

Ответ на санкции против одного из крупнейших российских авиаперевозчиков обещают симметричным. Если они будут введены в отношении всего «Аэрофлота», то коснутся и авиакомпаний Евросоюза. В частности тех, что зависят от России в силу ее географического положения, рассказал агентству «РИА Новости» заместитель председателя комитета Совета Федераций по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, если санкции затронут только отдельных должностных лиц в «Аэрофлоте», то и российские власти введут аналогичные по отношению к западным сотрудникам авиакомпаний. О том, что такие меры обсуждаются, сообщают также несколько СМИ со ссылкой на источники в Министерстве транспорта России.



Власти Евросоюза уже на следующей неделе обещают представить новый пакет санкций против тех, кто, по их мнению, причастен к доставке мигрантов к границам ЕС через Белоруссию. Там сейчас находятся несколько тысяч выходцев из Ближнего Востока, они разбили стихийный лагерь. Брюссель обвиняет Минск в намеренном обострении ситуации на границе с Польшей и назвал это государственным терроризмом.

По данным агентства Bloomberg, санкции в отношении белорусских властей готовятся ввести Великобритания и США.