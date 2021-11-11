Снег с дождем стали причиной нескольких ДТП в районе Московской кольцевой автодороги

На Дмитровском шоссе на скользкой дороге минувшей ночью столкнулись сразу шестнадцать машин. МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре до 15 м/с и рекомендуют водителям соблюдать дистанцию, скоростной режим, а также избегать резких маневров.
2021-11-11T10:34:14+03:00
2021-11-11T10:34:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 11 ноября 2021
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