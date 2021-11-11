РКН пригласил представителя Megogo для составления протокола из-за комедии «Никто не знает про секс»

Роскомнадзор пригласил представителя видеосервиса Megogo для составления протокола об административном правонарушении из-за российской комедии «Никто не знает про секс» – за нецензурную брань и эксплуатацию темы секса, пишет газета «Ведомости». Компании грозит крупный штраф.