РКН пригласил представителя Megogo для составления протокола из-за комедии «Никто не знает про секс»

Роскомнадзор пригласил представителя видеосервиса Megogo для составления протокола об административном правонарушении из-за российской комедии «Никто не знает про секс» – за нецензурную брань и эксплуатацию темы секса, пишет газета «Ведомости». Компании грозит крупный штраф.
2021-11-11T10:34:01+03:00
2021-11-11T10:34:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 11 ноября 2021
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