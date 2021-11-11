В Германии выявлено более пятидесяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Умерли 235 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Института Роберта Коха. Уходящий канцлер Ангела Меркель назвала драматичной ситуацию с ростом заболеваемости. В нескольких землях, включая Саксонию, Баварию и Берлин, вводятся новые ограничения в отношении невакцинированных.