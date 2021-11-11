Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство об освобождении бывшего заместителя главы ФСИН Олега Коршунова

Его ранее дважды осудили на длительные сроки за махинации.

Выйти на свободу досрочно Олег Коршунов может из-за тяжёлой болезни. За решёткой у него как писала в конце сентября газета «Коммерсант» врачи выявили аутоиммунную болезнь. Она входит в список тяжёлых заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей. Бывшего замдиректора ФСИН, напомню, за последние годы судили дважды. Сначала Коршунов получил 7 лет колонии за аферу с выпуском обуви для нужд ведомства, в прошлом году ему дали ещё 9 лет за махинации при закупках топлива и сахара. Общий ущерб по этим делам превысил 400 миллионов рублей. Коршунов должен был отбывать наказание в Калининградской области, но туда этапировать его не успели. В СИЗО Лефортово, когда он знакомился с материалами дела, ему стало плохо. Он попал в больницу. У него подозревали инсульт, но вскоре он вернулся за решётку, а врачи поставили ему другой тяжёлый диагноз. Адвокаты осуждённого отмечают, что сейчас возникла парадоксальная ситуация. Решения суда о том, что экс-замглавы ФСИН должен находиться в СИЗО нет, поскольку ему не избирали арест в виде меры пресечения. При этом до колонии Коршунова так и не доехал.

Бывший замначальника ФСИН в прошлом году стал одним из фигурантов нового уголовного дела. Оно связано с хищением почти ста миллионов рублей при ремонте в СИЗО Симферополя.