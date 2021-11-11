Акции «Аэрофлота» на Московской бирже дешевеют из-за возможных санкций Евросоюза, свидетельствуют данные торговой площадки. Стоимость акций в ходе торгов снижалась на два процента, по информации на десять утра. По данным американского агентства Bloomberg, Аэрофлот может попасть в санкционный список из-за ситуации на польско-белорусской границе.

Сенатор Владимир Джабаров предупредил, что в случае санкций против «Аэрофлота» Россия может рассмотреть возможность запрета полетов западных авиакомпаний над своей территорией.