В проекте Кодекса об административных правонарушениях появились новые штрафы для водителей

Главным смягчением поправок в Кодекс об административных правонарушениях стало полное исключение ареста. Этот вид наказания применяется за управление машиной водителем, который был лишен прав, а также за нетрезвое вождение, если у него отсутствует удостоверение, или он его лишился. При этом, как уточняется газета «Коммерсантъ», одновременно с этим прорабатываются процедура временного ограничения права управления машиной, которое будет действовать до решения суда.

В проекте нового Кодекса многие нормы дополнили санкциями за повторные нарушения. Так, Министерство юстиции решило ужесточить наказание за отказ остановить машину по требованию полицейского. Сейчас за это предусмотрен штраф в 500-800 рублей. В разработанных ведомством нововведениях указан срок до трех лет или штраф в 40 тысяч, но только за «неоднократный отказ», если это создало угрозу жизни или здоровью граждан. Некоторые санкции просто увеличиваются. В частности, максимальный штраф за перевозку детей без автокресла вырастет с трех до 5 тысяч рублей. Вводятся и новые статьи, например, с наказанием за парковку на газоне или за мусор, выброшенный с окна автомобиля.

Проект Кодекса об административных правонарушениях должен пройти согласование на межведомственном уровне. Сроки его рассмотрения пока не уточняются.