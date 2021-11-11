Россиянина приговорили к 10 годам американской тюрьмы за мошенничество в интернете

Вместе со своими сообщниками из Казахстана и России Александр Жуков, по версии следствия, еще 7 лет назад создал рекламную сеть и стал размещать объявления на пустых интернет-страницах. Заказчики, в свою очередь, считали, что их реклама собирает множество просмотров на сайтах популярных американских СМИ с международной аудиторией.

Как установил бруклинский суд Нью-Йорка, для махинаций Жуков арендовал более 750 тысяч IP-адресов и запрограммировал ботов так, чтобы они накручивали трафик и вели себя как живые люди. Его и еще семь сообщников обвинили в кибермошенничестве. Обманным путем они заработали более 7 млн долларов. Помимо лишения свободы американский суд потребовал от Жукова выплатить почти 4 млн долларов за ущерб рекламной индустрии США.

Свой бизнес россияне развивали, находясь за пределами Соединенных Штатов. Но 3 года назад самого Александра Жукова задержали в Болгарии по запросу американских силовиков и экстрадировали в США. Часть других фигурантов дела задержали в Малайзии и Эстонии. Остальные до сих пор на свободе. Им заочно предъявлены обвинения.

Консульства России и Казахстана в Ньй-Йорке сообщали, что следят за ходом разбирательств.